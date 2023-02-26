Yarden Shua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yarden Shua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yarden Shua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yarden Shua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yarden Shua 16 Haziran 1999 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da ירדן שועה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yarden Shua Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Yarden Shua, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 16 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Yarden Shua'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yarden Shua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yarden Shua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yarden Shua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yarden Shua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bnei Yehuda

8 Ocak 2019 yılında Maccabi Haifa

16 Ekim 2020 yılında B. Jerusalem

Yarden Shua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yarden Shua şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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