Yargı dizisi Niyazi kimdir? Katil Niyazi mi, Niyazi'yi kim oynuyor? Cem Cücenoğlu kaç yaşında? Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Yargı izleyiciler tarafından her hafta merakla takip ediliyor. Diziye yeni katılan Niyazi karakteri herkes tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Yargı dizisi Niyazi kimdir? Katil Niyazi mi, Niyazi'yi kim oynuyor? Cem Cücenoğlu kaç yaşında?

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Daha önce Poyraz Karayel'de Taşkafa karakterini canlandıran Cem Cücenoğlu Yargı dizisinin kadrosuna katıldı. Poyraz Karayel dizisindeki performansıyla adını kitlelere duyuran Cücenoğlu'nun yeni dizisindeki karakteri merak ediliyor. Bu bağlamda, Yargı dizisi Niyazi kimdir? Katil Niyazi mi, Niyazi'yi kim oynuyor? Cem Cücenoğlu kaç yaşında? CEM CÜCENOĞLU KİMDİR? Cem Cücenoğlu, 7 Nisan 1976 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Batı Müziği Piyano Bölümü'nde tamamlamıştır. Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu’nun yeğenidir. İlk oyunculuk deneyimini 1999 yılında yayınlanan Deli Yürek dizisi yaşayan Cem Cücenoğlu; Gurbet Kadını, Cennet Mahallesi, Yabancı Damat, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Düriye'nin Güğümleri, Ustura Kemal gibi projelerde rol almıştır. ?Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Havva'ya yönelik tartışmalı şarkı sözlerine #Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan, fikir özgürlüğü diyerek yorumladı.

⭕️Peki sizde Ali Babacan'ın görüşlerine katılıyor musunuz? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 19, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri cem cücenoğlu