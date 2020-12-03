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  3. Yargı'da FETÖ temizliği! HSK'dan 13 hakim ve savcı'ya daha ihraç!

Yargı'da FETÖ temizliği! HSK'dan 13 hakim ve savcı'ya daha ihraç!

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu (HSK), FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan 13 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yargı'da FETÖ temizliği! HSK'dan 13 hakim ve savcı'ya daha ihraç!

Haklarında Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma açılan 13 hakim ve savcı için karar verildi. HSK'nın 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MESLEK GELECEKLERİYLE İLGİLİ KARARLAR ALINDI

Hakim Savcılar Kurulu, 13 Hakim ve Savcı'nın meslekten çıkarılmalarına karar verdi.

Resmi Gazete'deki HSK Genel Kurulu kararında, başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütleriyle veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının meslekten çıkarılmasının, demokratik toplumun temel değerlerinden biri olan yargının güvenilirliği ve saygınlığının sağlanması bakımından ayrı bir önem taşıdığı belirtildi.

Yargı'da FETÖ temizliği! HSK'dan 13 hakim ve savcı'ya daha ihraç!

Bu kapsamda, 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görülen 13 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği kaydedildi.

Oy birliğiyle alınan karar için, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca, 10 gün içinde HSK Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunulabileceği bildirildi.

Yargı'da FETÖ temizliği! HSK'dan 13 hakim ve savcı'ya daha ihraç!

İŞTE MESLEKTEN ÇIKARILAN O İSİMLER 

HSK Genel Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların isimleri şöyle:

"Bursa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şakir Karataş, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aksu, Gaziosmanpaşa Hakimi Ahmet Şaldırdak, Kumluca Hakimi Gülşah Kavak, Bayburt Hakimi Havva Nur Fidan, Muş Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Bora, Midyat Hakimi Kübra Tunçay, Bingöl Cumhuriyet Savcısı Hayati Çetin, Şırnak Cumhuriyet Savcısı Emrah Çiçek, Eğil Hakimi Murat Çiçek, Şile Cumhuriyet Savcısı Habip Gündüz, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı Ramazan Çevik ve Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı Selahattin Yılmaz."

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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