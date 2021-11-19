Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz küfürlü yorumuyla hayrete düşürdü! Kimse bunu beklemiyordu! Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen Yargı dizisinde Ceylin'e hayat veren Pınar Deniz sosyal medyada yaptığı bir yorumla dikkat çekti.

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Pazar günlerine damga vuran Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla takdir edilen Pınar Deniz, Yargı dizisinin resmi Instagram hesabında paylaşılan bir fotoğrafa verdiği yanıtla takipçilerini şaşırttı. FAVORİ REPLİĞİ Yargı dizisinin Instagram hesabında izleyiciye sorulan ''Favori Ceylin repliğin hangisi?'' sorusuna küfürlü bir repliği yazan güzel oyuncu dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Deniz'in yorumu karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bazı takipçiler ''Pınar Deniz farkı'' ve ''Efsane kadın ya'' yorumunda bulundu. pınar denizyargıküfür