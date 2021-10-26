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  3. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in linç yeme sebebi sosyal medyada alay konusu oldu!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in linç yeme sebebi sosyal medyada alay konusu oldu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin'i canlandıran Pınar Deniz'in Tadelle reklamında oynaması saçma bulununca sosyal medya birbirine girdi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in linç yeme sebebi sosyal medyada alay konusu oldu!

Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaştığı Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Gerek oyunculuk performansı gerek güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimlerden olan Pınar Deniz'in bu kez gündeme gelme konusu çok başka.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in linç yeme sebebi sosyal medyada alay konusu oldu!

"DİZİSİ TUTAN BİR KİŞİ DE REKLAMDA OYNAMASIN"

Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter üzerinden yaptığı yorumda Pınar Deniz'in Yargı gibi bir dizide oynamasının yanında Tadelle reklamında yer alması tuhaf karşıladığını belirterek "Dizisi tutan bir kişi de reklamda oynamasın be kardeşim! Bir kere bu başta izleyiciye saygısızlık. Daha bir dakika önce salya sümük kardeşim diye ağlayan kadın, şimdi şen şakrak tadelle diyor. Hayal dünyasından gerçek dünyaya çok sert bir geçiş bu!" şeklinde yazı paylaşması sosyal medyanın birbirine girmesine neden oldu. 

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in linç yeme sebebi sosyal medyada alay konusu oldu!

SEREN SERENGİL'E BENZETİLDİ

Pınar Deniz'in oyuncu olduğunu ve rol yaptığını, gerçekle diziyi ayırt etmesi gerektiğini belirten kişiler, paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcısını yorum yağmuruna tuttular.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in linç yeme sebebi sosyal medyada alay konusu oldu!

Yorumlarda Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine sürekli göndermelerde bulunan Seren Serengil'i de geçirmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in linç yeme sebebi sosyal medyada alay konusu oldu!

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