Yargıtay, İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu
Son dakika haberine göre, Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni saydı ve İyidil hakkında verilen beraat kararını bozdu.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Metin İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesini istedi.
Öte yandan eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da onandı.
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