Yargıtay üyesi Ahmet Çiçekli kimdir? Nereli? Hangi görevleri yapmıştır?

2020 adli ve idari yargı ana kararnamesini tamamlanmasının ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli atanmıştı. Ahmet Çiçekli, HSK’dan Yargıtay üyeliğine seçildi. Peki Ahmet Çiçekli kimdir, nerelidir? Hangi görevleri yapmıştır?

AHMET ÇİÇEKLİ KİMDİR, NERELİDİR?

Ahmet Çiçekli kütük olarak aslen Rize Ardeşenli'dir. 1973 yılında Rize/Çayeli’nde dünyaya geldi. 1996’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı. 47 yaşındaki Çiçekli, evli ve üç çocuk babasıdır.

AHMET ÇİÇEKLİ HANGİ GÖREVLERİ YAPMIŞTIR?

Ahmet Çiçekli'in görev yaptığı yerler sırasıyla şu şekildedir:1999’da Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı, 2003’te Pülümür Cumhuriyet Savcılığı, 2005 yılında Hopa Cumhuriyet Savcılığı, 2008’de Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011’de Kilis, 2017 yılına kadar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan, daha sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Ahmet Çiçekli HSK yaz kararnamesiyle Gaziantep’e Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştır.