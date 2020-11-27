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Yargıtay Üyesi Fuzuli Aydoğdu kimdir? | İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuzuli Aydoğdu hayatı

HSK tarafından yapılan açıklamayla Yargıtay Üyeliğine seçilen Savcı Fuzuli Aydoğdu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki Fuzuli Aydoğdu kimdir? Hangi görevlerde bulundu. İşte detaylar...

Yargıtay Üyesi Fuzuli Aydoğdu kimdir? | İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuzuli Aydoğdu hayatı

15 Temmuz öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul'daki ana soruşturmasını yürüten ve Zaman Gazetesi'ne el konulması dosyasını yapan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuzuli Aydoğdu'nun HSK, tarafından yapılan açıklamayla Yargıtay üyesi olarak seçildiği öğrenildi. Bunun üzerine  İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuzuli Aydoğdu hayatı da merak konusu oldu. Peki Yargıtay Üyesi Fuzuli Aydoğdu kimdir? İşte detaylar...

YARGITAY ÜYESİ FUZULİ AKSOY KİMDİR? | İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ FUZULİ AYDOĞDU HAYATI

FETÖ ile mücadelenin en önemli savcılarından Fuzuli Aydoğdu, pek çok kişinin görevden kaçtığı örgütle savaşın en zor döneminde, 17-25 Aralık sürecinden sonra kritik soruşturmalarda görev aldı. FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi’ne el koydu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ile birlikte görevinden istifasıyla geçtiğimiz zamanlarda gündeme gelen ve o zaman HSK Genel Sekreteri olan Fuzuli Aydoğdu, görevden aflarını istediklerine dair dilekçe verdiler. Bunun üzerine HSK Genel Kurulu olağanüstü toplandı.

Kolukısa ve Aydoğdu'nun ayrılığının ardındansa Genel Kurulu olağanüstü gündemle toplandı. HSK Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han Genel Sekreter, HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. Ayrıca, HSK Başmüfettişi Oğuz Akalın da Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Görevden alınan isimler yargıda “İstanbul Grubu” olarak anıldığı ve Yunus  Nadi Kolukısa'nın kardeşinin Akıncı davasında tutuklu sanık olması da tartışma nedeni olmuştu.

14 Aralık 2014'de Zaman gazetesi ve Samanyolu TV’ye yüzlerce polisle baskın yaparak her iki yayın grubunun tepe yöneticilerini gözaltına aldıran Savcı Hasan Yılmaz’la beraber 14 Aralık Operasyonunu yürüten Fuzuli Aksoy, Zaman’a kayyum atanmasından haklarında 3 müebbet istenen gazetecilerle ilgili davalarda adı geçmiş kişidir.

 

Berna Akkaya
Editör


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