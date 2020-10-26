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Yarı çıplak haldeki genç metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde genç bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple oturduğu evin camından metrelerce yükseklikten yere çakıldı. 20 yaşında olduğu öğrenilen genç apar topar hastaneye kaldırıldı. Düşme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gündüz vakti 20 yaşındaki bir genç yarı çıplak halde oturduğu apartmanın 5. katından park halinde bulunan  aracın üstüne düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan gencin vücudunun birçok yerinde kırık olduğu tespit edildi.

Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K., dün sabah oturduğu apartmanın 5. katında bulunan dairenin camından park halindeki aracın üstüne düştü.

Olayın ardından M.C.K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K.’nın düştüğü o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yarı çıplak haldeki genç metrelerce yükseklikten yere çakıldı

DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaşanan olayın ardından polisin araştırması devam ederken, vücudunun birçok yerinde kırık olan M.C.K. yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Yarı çıplak haldeki genç metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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