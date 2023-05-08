Yarı final heyecanı yarın başlıyor! Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid-Manchester City karşı karşıya

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. İspanya temsilcisi Real Madrid, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'i ağırlayacak.

YAYINLAMA
Google News
Yarı final heyecanı yarın başlıyor! Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid-Manchester City karşı karşıya

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının ilk ayağı, yarın oynanacak Real Madrid-Manchester City mücadelesiyle başlayacak.

bg0202.jpg

REAL MADRİD, MANCHESTER CİTY'İ AĞIRLAYACAK

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. İspanya temsilcisi Real Madrid, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'i ağırlayacak. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'da başlayacak.

Diğer yarı final karşılaşması ise iki İtalyan takımının mücadelesine sahne olacak. Milan, Inter'i 10 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de San Siro Stadı'nda konuk edecek.

Rövanş maçları 16-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pendikspor, Sakaryaspor'a 3- 2 yenilerek Süper Lig hayallerini Playof'a bıraktı
Pendikspor, Sakaryaspor'a 3- 2 yenilerek Süper Lig hayallerini Playof'a bıraktı
Galatasay'ın unutulmaz ismi Ali Uras anıldı!
Galatasay'ın unutulmaz ismi Ali Uras anıldı!
A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor
A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor
Bakan Kasapoğlu: 81 ilde Türk sporunun kalbi olan amatör spor kulüpleriyle yeni bir başlangıç yaptık
Bakan Kasapoğlu: 81 ilde Türk sporunun kalbi olan amatör spor kulüpleriyle yeni bir başlangıç yaptık
Son Haberler
İran'da 2 kişi idam edildi! Kutsal değerlere hakaretten infaz edildiler
İran'da 2 kişi idam edildi! Kutsal değerlere hakaretten infaz edildiler
Ezgi Mola 'Evet' demeye hazır! Ünlü Oyuncunun en mutlu günü!
Ezgi Mola 'Evet' demeye hazır! Ünlü Oyuncunun en mutlu günü!
Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasını yaptı, Tek seferde 45 bin yeni öğretmenin görev yerleri belli oldu
Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasını yaptı, Tek seferde 45 bin yeni öğretmenin görev yerleri belli oldu
AK Parti'nin büyük mitingini dünya basını böyle gördü: Eşi benzeri görülmemiş
AK Parti'nin büyük mitingini dünya basını böyle gördü: Eşi benzeri görülmemiş
Paralimpik okçular kampta! Heyecanla beklenen Avrupa Kupası hazırlıkları başladı
Paralimpik okçular kampta! Heyecanla beklenen Avrupa Kupası hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor 3 Penaltı Kullansa da 3 Puanı Alan Taraf Pendikspor Oldu!
Çaykur Rizespor 3 Penaltı Kullansa da 3 Puanı Alan Taraf Pendikspor Oldu!
Çok Okunanlar
Bakan Soylu: “Böyle bir miting böyle bir duruş, böyle bir sahipleniş Türk siyasi hayatında yok"
Bakan Soylu: “Böyle bir miting böyle bir duruş, böyle bir sahipleniş Türk siyasi hayatında yok"
Pendikspor, Sakaryaspor'a 3- 2 yenilerek Süper Lig hayallerini Playof'a bıraktı
Pendikspor, Sakaryaspor'a 3- 2 yenilerek Süper Lig hayallerini Playof'a bıraktı
Ekrem İmamoğlu'nun olaylı Erzurum halk buluşmasının görüntüleri ortaya çıktı, Bakın olayları başlatan kimler!
Ekrem İmamoğlu'nun olaylı Erzurum halk buluşmasının görüntüleri ortaya çıktı, Bakın olayları başlatan kimler!
Nevres isminin anlamı nedir, Nevres ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nevres isminin anlamı nedir, Nevres ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
R.Madrid- Partizan Euroleague maçında parkeler ringe döndü! Oyuncuların yumrukları havada uçuştu!
R.Madrid- Partizan Euroleague maçında parkeler ringe döndü! Oyuncuların yumrukları havada uçuştu!
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da!
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da!
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?
Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...