Koronavirüs salgını tüm ülkede etkisini artırırken sağlık ordumuz da can kayıpları sürüyor. Bu kişilerden biri de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde görev yapan Dr. Adnan Çetin oldu. Çetin koronavirüs salgına karşı verdiği 39 günlük mücadeleyi kaybetti.

Dr. Çetin'in vefatı, hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Hastanenin başsağlığı açıklamasında "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin özverili çalışanlarından Acil Servis Hekimlerimizden Dr. Adnan Çetin, 39 gündür mücadele verdiği Kovid-19'a yenik düşerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrı cemil niyaz ediyor, sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SALGIN ZAMANI ATANMIŞTI

Çetin'in kızı Afra Sevde Çetin, yaptığı açıklamada, babasının yaşamayı seven, kendisinden "İyi insan" diye bahsedilen, azimli, enerjik ve yardımsever biri olduğunu anlattı.

Babasının yıllar sonra okulunu bitirerek doktor olduğunu anlatan Sevde Çetin şunları kaydetti:

"Hayatı çok zorluklarla geçti. Tıp fakültesini bırakma evresinden sonra her türlü işi yaptı. 6 ay sadece doktorluk yapabildi. Kovid-19 olduğunu İzmir'de öğrendi. Hafta sonu için İzmir'e gelmişti. Buraya geldiği gün semptomları başladığı için test yapıldı. Bir hafta evde kaldı. Hastanede yoğun bakımda yattı. Zaten çok uzun süredir de entübeydi, vefat etti. Salgın zamanı atandı, resmen oradaki insanlara yardım etmesi için Allah bu zamanı bekledi. Senelerdir mezun olmayı bekliyordu ve salgına denk geldi. Koronavirüs de onu bizden aldı. "

DOKTORUN BABASI DA KORONAVİRÜSTEN ÖLMÜŞ

Çetin, dedesini de 3 ay önce Kovid-19'dan kaybettiklerini dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış ve hayat hikayesiyle herkesin takdirini kazanmıştı. Çetin hayatını şöyle anlatmıştı:

"Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıfta okurken bir öğretim görevlisi ile yaşadığımız sürtüşme mahkemeye intikal etti. Eğitimime ara vermek zorunda kaldım. Döndüğümde 80'li yılların ortasıydı. Ama bir evliliğim vardı zaten öğrenimim sona erdiği zaman. Mahkemeyi kazanıp döndüğümde birkaç aylık bebeğim vardı. Sonra 25 yıl aradan sonra tekrar okula döndüm. Şu an öğrencilik yapıyorum"

DR. ADNAN ÇETİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Dr. Adnan Çetin, 1961 yılında dünyaya geldi. 59 yaşındaki Çetin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyken ara verdiği eğitimine 25 yıl sonra dönmüş, mezun olduktan sonra 4 Mayıs 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde göreve başlamıştı.

Çetin'in İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün vefat ettiği ve cenazesinin İzmir'de toprağa verildiği öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.