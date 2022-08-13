Yarım asırlık fıstık ağacını göz göre göre kestiler! Ak Partili Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir'e tepki! "Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım çalışmalarında kestikleri yarım asırlık fıstık ağacı için sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Karşıyaka'da yol yapım çalışmaları sırasında yapmış yarım asırlık fıstık ağacını kesmelerine yönelik olarak sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstererek "Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun." dedi.

Yarım asırlık fıstık ağacını göz göre göre kestiler! Ak Partili Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir'e tepki! Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar?

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Sosyal medya üzerinden ağacın kesim aşamasının çekilip paylaşılması ile birlikte "Karşıyaka'daki bu yarım asırlık çam ağacını yaşatmak çok mu zordu? İzmir'e aşık(!), sözde çevreci CHP'li İBB Başkanı @tuncsoyer'e soruyoruz: Taşıyamaz mıydı? Bir kaşık suda fırtına koparan vicdanı, kendi eliyle yaptığı bu kıyıma nasıl elverdi?" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Yarım asırlık fıstık ağacını göz göre göre kestiler! Ak Partili Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir'e tepki! Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar?

"YAZIKLAR OLSUN"

O paylaşım sonrası Hamza Dağ "Anladık hizmetten, icraat ve projeden bihabersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun." şeklinde tepki gösterdi.

Yarım asırlık fıstık ağacını göz göre göre kestiler! Ak Partili Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir'e tepki! Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar?

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