Yarıyıl tatilinin ardından kademeli yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan köy okullarının tekrar yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin karar alınmasının ardından ülke genelindeki köy okullarında dezenfekte, temizlik ve tadilat çalışmaları yapılarak eğitime hazır hal getirildi.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE MASKENİN ARDINDAN SINIFLARA GEÇECEKLER

Bu çerçevede, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi.

15 Şubat'ta okullarına giriş yapan öğrenciler, seçilen görevlilerce ateşleri ölçülerek, maske verilecek ve sonrasında sınıflarında yer alacaklar.

Bina girişi ve katlardaki belirli noktalarda dezenfektanların bulunduğu okullarda, öğrenci ve çalışanların sayısı, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenenin üstünde olmayacak. Öğrenciler, her zaman aynı sıraya oturacak. Bu kapsamda öğrencilerin sınıfta belirlenen yerlerde oturması için sıralarının üzerine isimlerinin yer aldığı kağıtlar konuldu.

TEMASSIZ ATIK KUTULARI YERLEŞTİRİLDİ

Okulda maske kullanımıyla ilgili kurallar ve diğer uyarılara dair etiketler okul zemini ve merdiven korkuluklarına yapıştırıldı, broşürler duvar ve panolara asıldı.

Maske, eldiven gibi atıklar için belirlenen noktalara, elle temas etmeden açılıp kapanabilen tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için düzenlemeler yapıldı. Okul hizmetlileri her gün öğrencilerin derse girmesinden önce ve ders bitiminde sınıfları, saat başı ise okul tuvaletlerini temizleyip kayıt tutacak.