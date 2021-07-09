Yarmolenko, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken gündeme bomba gibi bir iddia atıldı. Ukrayna basınından ortaya atılan iddiada Andriy Yarmolenko'nun sarı lacivertli ekibin teklifini kabul ettiği ifade edildi. İtalyan bir scoutun açıklamalarından oluşan haberde, "Türkiye'den olumlu bir teklif gelmesiyle beraber Yarmolenko'nun bu teklifi kabul etmesine şaşırmadım. Tabii ki onun en iyi liglerde oynamasını isterim. Tabii burada, kendisine sunulan şartlar da önemli" denildi.

SAKATLIKLAR NEDENİYLE OYNAYAMAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile sadece 24 maçta oynayabilen Ukraynalı oyuncunun yüksek ihtimalle İngiltere'den ayrılacağı bildiriliyor. Ada ekibinin de sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala 31 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak istediği öne sürüldü.

42.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Ukraynalı futbolcunun kariyeri boyunca bonservisine bedeline toplam 45.25 milyon Euro ödendi. 2007'de Desne'dan, Dynamo Kiev'in 2.takımına giden Yarmelenko'ya 250 bin Euro verilirken, 2017'de Dortmund'a transfer olduğu dönemde ise 25 milyon Euro ödendi. Ardından 1 yıl sonra da West Ham, 31 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Talihsizliklerle boğuşan oyuncu geçtiğimiz sezon forma giydiği 24 maçta takımına 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.