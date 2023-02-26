Yaro İsaac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaro İsaac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaro İsaac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaro İsaac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaro İsaac 20 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaro İsaac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Yaro İsaac'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaro İsaac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaro İsaac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaro İsaac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaro İsaac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaro İsaac şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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