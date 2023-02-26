Yaroslav Burychenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Burychenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Burychenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Burychenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Burychenkov 16 Haziran 1998 tarihinde Bryansk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya,Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бурыченков Ярослав Геннадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Burychenkov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Draft Me yapmaktadır. Yaroslav Burychenkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Burychenkov'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Burychenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Burychenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaroslav Burychenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Burychenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Akademia Zenit

3 Nisan 2015 yılında Zenit II

28 Mart 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Zvezda S-Pb II

5 Ekim 2020 yılında Metallurg Vidn.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında FC Samtredia

Yaroslav Burychenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Burychenkov şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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