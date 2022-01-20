Yasa dışı maç yayınına artık geçit yok! TFF ve dev şirketler bir araya geldi!

Türkiye'de oldukça fazla kişi tarafından kullanılan ve hem kulüplere hem de yayıncı kuruluşlara ve dolayısıyla futbol kalitesine doğrudan darbe vuran yasa dışı maç yayınları için TFF hamlesini yaptı. Bir an önce bu problemin çözülmesi için harekete geçen yetkililer bu yayınları engellemek için kulüp yöneticililerinin yanı sıra internet sağlayıcıları ve yayıncı kuruluş yetkililerini de bir araya topladı.

YETKİLİ İSİMLER KATILDI

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk, Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Vodafone Türkiye Network Direktörü Serkan Çebi, Exxen Dijital Platform Genel Müdürü Oktay Yılmaz ve temsilciler katıldı.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Toplantıda futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanımı halinde Türkiye Futbol Federasyonu'na erişim engeli getirme yetkisi verilmesine ilişkin 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan son düzenleme konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

ÇALIŞMALAR ELE ALINDI

TFF, Kulüpler Birliği, şifreli maç yayınlarını gerçekleştiren yayın hakkı sahipleri, internet servis sağlayıcıları ve erişim engelinin uygulanmasını sağlayan Erişim Sağlayıcıları Birliği temsilcileri arasındaki görüşmede ayrıca, yasa dışı yayınların engellenmesi konusunda en hızlı şekilde sonuç alınmak üzere yürütülecek çalışmalar ele alındı.