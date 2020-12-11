Yasağa uymayı alem yapan grup birbirlerine çivili sopalarla saldırdı!

Panayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokağa çıkma yasağının olduğu 21.00 sıralarında çadırda yaşayan Suriyeli mültecilerden bir grup dışarıda içki içip maskesiz alem yaptı. Alkolü fazla kaçıran grup arasında kavga çıktı. Kimliği belirsiz kişi, çadırından aldığı çivili sopa ile addar Ahmad’ın kafasına ve sırtına vurdu.

AMBULANSTA DA SALDIRMAYA DEVAM ETTİ

Vücudundan kanlar akmaya başlayan Ahmad, Demirtaş Caddesi'ne çıkarak esnaftan yardım istedi. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmad olay yerine gelen ambulansa bindirilirken, kavga ettiği gruptan birkaç kişi ellerinde sopalarla Ahmad’a saldırmaya devam etti.

DEVREYE POLİS GİRDİ

Polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eli sopalı bir kişi gözaltına alınırken, çivili sopa ile Ahmad'ı yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

CEZA YAĞDI

Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp maske de takmadıkları gerekçesiyle 8 kişiye toplamda 32 bin 400 TL cezai işlem uyguladı.