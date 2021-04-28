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  3. Yasağı hiçe saydılar: Bağcılar'daki kafeye koronavirüs baskını, 65 kişi ceza yedi

Yasağı hiçe saydılar: Bağcılar'daki kafeye koronavirüs baskını, 65 kişi ceza yedi

İstanbul Bağcılar'da polis ekipleri yasaklara uymayan bir kafeye baskın yaparak içeride bulunan 65 kişiye ceza kesti.

Yasağı hiçe saydılar: Bağcılar'daki kafeye koronavirüs baskını, 65 kişi ceza yedi

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri koronavirüs denetimleri kapsamında bir kafede ışıkların kapalı olduğunu ancak içeride hareketlilik olduğunu fark etti. Sancaktepe Mahallesi'nde bulunan kafeye giren ekipler, içeride yasak olmasına rağmen 65 kişiyle karşılaştı. Ekipler işletme sahibine ve içeride bulunanlara ceza kesti. 65 kişiye toplam 225 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Yasağı hiçe saydılar: Bağcılar'daki kafeye koronavirüs baskını, 65 kişi ceza yedi

Yasağı hiçe saydılar: Bağcılar'daki kafeye koronavirüs baskını, 65 kişi ceza yedi

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