Yasak aşk itirafı! Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yeliler ile Gökhan Göz'den sarmaş dolaş paylaşım!

Gülşah Saraçoğlu, ayrılığın ardından 'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyerek ilişkisini 'yasak aşk' nedeniyle bitirdiğini itiraf etmişti. Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu iddia edilmişti.

Berdan Mardini ile olaylı bir şekilde boşanan Fatoş Yelliler, hakkında çıkan haberlerin ardından "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı" diyerek özür dilemişti.

'DESTEKLEYEN HER KADIN ONUN GİBİ MEZHEPSİZDİR'

Gökhan Göz de jet hızıyla bir açıklama yaparak "Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Onu destekleyen her kadın da onun gibi mezhepsizdir" demişti.

SARMAŞ DOLAŞ AŞK İTİRAFI

Gökhan Göz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşıma magazin gündemine bomba gibi düştü. Göz, türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile verdiği sarmaş dolaş pozlarını Instagram hesabında yayınladı.

İş insanı, Yelliler ile Karadağ'ın Budva şehrinde verdikleri pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak, birlikteliğini ilan etti.

Fatoş Yelliler de sevgilisinin gönderisine kalp emojilerini eklemeyi ihmal etmedi.