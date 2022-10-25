Yasak Elma 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Engin, Yıldız'ın eski sevgilisi mi çıktı?

Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Yasak Elma'nın 153. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte haberin ayrıntıları...

Melahat Ersoy
Editör
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Yasak Elma 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Engin, Yıldız'ın eski sevgilisi mi çıktı? 1

FOX TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma 152. bölümü seyirciyle buluştu. Dizi etkileyici sahneleri ve hikayesiyle izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 152. bölümün ekrana gelmesinin ardından yeni fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor.

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Yasak Elma 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Engin, Yıldız'ın eski sevgilisi mi çıktı?
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