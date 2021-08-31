Fox TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma dizisinin yayına gireceği tarih sonunda belli oldu. Dizi severler merakla Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? Yasak Elma 5. sezon yayın tarihi ne zaman? sorularını aratıyor. İşte detaylar...

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? YASAK ELMA 5. SEZON YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Med Yapım imzalı, FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma, geçtiğimiz gün 5. sezon çekimlerine başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizi Yasak Elma bir değişiklik olmazsa 13 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak...

Fenomen dizide Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Hasan Ali ile Şafakdemir'in canlandırdığı Zehra’nın patlamada öldüğü diziden Gülenay Kalkan'ın canlandırdığı Feride şehri terk ediyor. Barış Kılıç'ın hayat verdiği Kaya ise senaryo gereği yurt dışına taşınarak diziden ayrılıyor.

Diziye yeni sezonda Murat Aygen Doğan karakteriyle, Biran Damla Yılmaz - Kumru ve Yasmin Erbil ise Canan karakteriyle katılıyor.

Yeni sezonun ikinci bölümünde Gülnaz rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Gizem Denizci de Adana’dan gelen Ömer’in babasının hemşiresine hayat vereceği öğrenildi.

Yasak Elma’da Doğan’ın sevgilisi Arzu’ya ve Ömer’in babasına kimin hayat vereceği henüz belli değil.