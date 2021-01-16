Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Kulisleri karıştıran iddialar...

Fenomen dizi Yasak Elma'da Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin bir süredir diziden ayrılacağı iddiaları konuşuluyor. İddiaların nerede çıktığı ise merak konusu oldu. İşte kulisleri karıştıran o iddiaların aslı...

YASAK ELMA'DAN FLAŞ AYRILIK KARARI

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan Yasak Elma dizisi hız kesmeden yeni ekranlara gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı günlerde reyting rekorları kıran dizinin oyuncu kadrosunda ani bir ayrılığın yaşanacağı konuşuluyor. Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı yönünde çıkan söylentilerin aslı merak ediliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cavadzae'nin rol adığı Netflix yapımı "Bir Başkadır" adlı dizide bazı sahneleri Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy'u sinirlendirdi.

"TOTAL İŞİ YAPIYORUZ" REPLİĞİ KIZDIRDI

Bir Başkadır adlı dizide yine bir oyuncuya hayat veren Nesrin Cavadzade dizide senaryo gereği bir replikte "Total seyirciye iş yapıyoruz çok mutsuzum" sözleriyle yapımcı Fatih Aksoy'u fena kızdırdı. Aynı zamanda "Bir Başkadır" adlı dizide rol alabilmek için yapımcıdan izin almadığı ve yasal olarak hakkının olmadığı da ifade edildi. Tüm bu olayların ekseninde Cavadzadenin diziden ayrılacağı yönünde söylentiler güçlendi. Fakat yakın dostları Şevval Sam ve Eda Ece'nin konuya dahil olarak ayrılık kararını bir süre ötelendiği belirtildi.