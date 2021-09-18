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  3. Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir'in dizininin yönetmeniyle sarmaş dolaş görüntülendiği gece olaylı bitti! Yönetmenin evli ve çocuğu olduğu söyleniyor!

Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir'in dizininin yönetmeniyle sarmaş dolaş görüntülendiği gece olaylı bitti! Yönetmenin evli ve çocuğu olduğu söyleniyor!

Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şafak Pekdemir dizinin evli olduğu iddia edilen yönetmeni Oğulcan Eren Akay ile sarmaş dolaş görüntülendi. Samimi pozlar sonrası ise gece olaylı bitti.

Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir'in dizininin yönetmeniyle sarmaş dolaş görüntülendiği gece olaylı bitti! Yönetmenin evli ve çocuğu olduğu söyleniyor!

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezona bomba bir giriş yapan Yasak Elma dizisinin Zehra'sı Şafak Pekdemir diziden ayrılmıştı. 33 yaşındaki oyuncu, Yasak Elma dizisinin ikinci yönetmeni olan Oğulcan Eren Akay ile sarmaş dolaş görüntülendi.

SALDIRDI

Evli olduğu söylenilen Oğulcan Eren Akay’ın gecenin ilerleyen saatlerinde kameralara yakalanması sonucunda ortalık bir anda karıştı. Alkolü fazla kaçıran Şafak Pekdemir’in yanındaki erkek arkadaşı basın mensuplarına saldırırken küfürler savurdu. Kafa atıp tekme ile saldırdı

Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir'in dizininin yönetmeniyle sarmaş dolaş görüntülendiği gece olaylı bitti! Yönetmenin evli ve çocuğu olduğu söyleniyor!

Pekdemir ise bu sırada bağırarak tarafları teskin ve sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir'in dizininin yönetmeniyle sarmaş dolaş görüntülendiği gece olaylı bitti! Yönetmenin evli ve çocuğu olduğu söyleniyor!

AĞLADI

Snob Magazin’in haberine göre olaylı gecede Şafak Pekdemir arabasına binerek arkadaşının arkasından gitti. Daha sonra ise olay yerine geri dönerek basın mensuplarından özür diledi.

Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir'in dizininin yönetmeniyle sarmaş dolaş görüntülendiği gece olaylı bitti! Yönetmenin evli ve çocuğu olduğu söyleniyor!

Şafak Pekdemir, "Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Lütfen bu olayı büyütmeyin, haklısınız görüntüleri kullanın ya da kullanmayın demiyorum ama beni lütfen gömmeyin" diyerek ağladı. Akay'ın evli ve çocuğu olduğu iddia ediliyor.

Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir'in dizininin yönetmeniyle sarmaş dolaş görüntülendiği gece olaylı bitti! Yönetmenin evli ve çocuğu olduğu söyleniyor!

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