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  3. Yasakların ardından İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yine kilit!

Yasakların ardından İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yine kilit!

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde, pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Pazar gününün sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Yasakların ardından İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yine kilit!

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak olan "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge kapsamında, Türkiye genelinde 26 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.

Yasaklar ardından, haftanın ilk iş günü trafik yine kilit!

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında yer yer araç yoğunluğu yaşandı. 

Yasaklar ardından, haftanın ilk iş günü trafik yine kilit!

Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarından faydalanmak isteyen vatandaşların duraklarda oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Durakta yığılmalar oluşurken, vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı da görüldü.

Yasaklar ardından, haftanın ilk iş günü trafik yine kilit!

Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.

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