Yasakların ardından İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yine kilit!

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak olan "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge kapsamında, Türkiye genelinde 26 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında yer yer araç yoğunluğu yaşandı.

Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarından faydalanmak isteyen vatandaşların duraklarda oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Durakta yığılmalar oluşurken, vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı da görüldü.

Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.