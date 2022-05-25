Yaşanan olaya inanamadılar! "Ölü doğdu" denilen bebek gömülürken canlandı!

Çok sayıda çarpıcı olayın yaşandığı ülkelerden biri olan Hindistan'da akıl almaz bir olay yaşandı. Banihal kentindeki Alt Bölge Hastanesinde pazartesi günü meydana gelen olayda bir annenin dünyaya getirdiği kız bebeğin öldüğü yönünde rapor yazıldı.

CANLI OLDUĞU VE AĞLADIĞI GÖRÜLDÜ

Daha sonra aile teslim aldıkları bebeklerini Hollan köyündeki yakındaki mezarlığa götürdü. Bebek gömülürken ise şoke eden bir durum yaşandı. Bebeğin canlı olduğu ve ağladığı görüldü.

İKİ PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Ailenin yaşanan durumu hastaneye bildirmesi üzerine hastane soruşturma başlatarak, bebeğin öldüğü yönünde rapor veren sağlık çalışanlarını açığa aldı.

Banihal Block Sağlık Memuru (BMO) Dr Rabia Khan konuya ilişkin olarak," Jinekoloji bölümünde çalışan genç bir hemşire ve temizlikçiyi, soruşturma bekleyen derhal geçerli olmak üzere askıya aldık." dedi.

Yerel köy lideri Manzoor Alyas Wani,uygun tıbbi müdahale yapılmadığı için bebeğin ölü ilan edildiğini iddia etti.

The Sun'ın haberine göre Wani, bebeğin yaşadığını öğrendikten sonra hastaneye kaldırıldığını belirterek," İlk tedaviden sonra, doktorlar tarafından özel tedavi için Srinagar'a sevk edildi." dedi.