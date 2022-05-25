TikTok fenomeni CZN Burak'a hastalığı ardından "İçim kaldırmadı" yorumları geldi! Eski halini unutun! "Yazık yavrum ne hale gelmiş!"Çiçeği burnunda gelin Seda Sayan eşi Çağlar Ötken'i sahneye çıkardı, yer yerinden oynadı! "Kadın erkeği vezir de eder, rezil de!"Fahiş kira fiyatlarına yeni düzenleme! Kiracı korunacak, mağduriyetler giderilecekNecip Fazıl Kısakürek ölüm yıldönümü mesajları | En güzel Necip Fazıl Kısakürek şiirleri, sözleriSpor Toto 1.Lig Play Off : Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Taksim Meydanı'nda olay yaratan sosyal deney! Annesini hastaneye götürecek taksi bulamadı! Bulduğu taksiciye para ödülü verdi!Aksaray'da korkunç baba dehşeti! Eşini bıçakladı, çocuklarını balkondan aşağı attıSpor Toto 1.Lig Play  Off : Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 25 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Yaşanan olaya inanamadılar! "Ölü doğdu" denilen bebek gömülürken canlandı!

Yaşanan olaya inanamadılar! "Ölü doğdu" denilen bebek gömülürken canlandı!

Hindistan'ın Banihal kentinde öldüğü söylenen bebeğin mezarlıkta gömüldüğü sırada ağlayınca yaşadığı tespit edildi. Skandal olayın ardından bebeğin öldüğü yönünde rapor veren iki sağlık personeli, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Yaşanan olaya inanamadılar! "Ölü doğdu" denilen bebek gömülürken canlandı!

Çok sayıda çarpıcı olayın yaşandığı ülkelerden biri olan Hindistan'da akıl almaz bir olay yaşandı. Banihal kentindeki Alt Bölge Hastanesinde pazartesi günü meydana gelen olayda bir annenin dünyaya getirdiği kız bebeğin öldüğü yönünde rapor yazıldı.

Yaşanan olaya inanamadılar! Ölü doğdu denilen bebek gömülürken canlandı!

CANLI OLDUĞU VE AĞLADIĞI GÖRÜLDÜ

Daha sonra aile teslim aldıkları bebeklerini  Hollan köyündeki yakındaki mezarlığa götürdü. Bebek gömülürken ise şoke eden bir durum yaşandı. Bebeğin canlı olduğu ve ağladığı görüldü. 

Yaşanan olaya inanamadılar! Ölü doğdu denilen bebek gömülürken canlandı!

İKİ PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Ailenin yaşanan durumu hastaneye bildirmesi üzerine hastane soruşturma başlatarak, bebeğin öldüğü yönünde rapor veren sağlık çalışanlarını açığa aldı. 

Banihal Block Sağlık Memuru (BMO) Dr Rabia Khan konuya ilişkin olarak," Jinekoloji bölümünde çalışan genç bir hemşire ve temizlikçiyi, soruşturma bekleyen derhal geçerli olmak üzere askıya aldık." dedi. 

Yaşanan olaya inanamadılar! Ölü doğdu denilen bebek gömülürken canlandı!

Yerel köy lideri Manzoor Alyas Wani,uygun tıbbi müdahale yapılmadığı için bebeğin ölü ilan edildiğini iddia etti.

The Sun'ın haberine göre Wani, bebeğin yaşadığını öğrendikten sonra hastaneye kaldırıldığını belirterek," İlk tedaviden sonra, doktorlar tarafından özel tedavi için Srinagar'a sevk edildi." dedi. 

Yaşanan olaya inanamadılar! Ölü doğdu denilen bebek gömülürken canlandı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT