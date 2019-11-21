Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybetti. İstanbul Maçka’daki Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören 79 yaşındaki Yaşar Büyükanıt geçtiğimiz Pazartesi günü de eşi Filiz Büyükanıt’ı kaybetmiş, sonraki gün gerçekleşen cenaze törenine de hastanede bulunduğu için gelememişti.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞMEDİ

Yaşar Büyükanıt’ın cenazesi ile ilgili program hazırlığı hemen başladı.

Büyükanıt’ın pazar günü toprağa verilmesi planlandı ancak kesin tarih için Genelkurmay’ın görüşü bekleniyor.

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