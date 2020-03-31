Yaşar İpek ve Gülnur Tutumoğlu aşk mı yaşıyor?

Aynı storyleri paylaşan ve birbirlerine yorum yapan Yaşar İpek ve Gülnur Tutumoğlu'nun aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine düştü.

Yaşar İpek’in, Seren Serengil’e açtığı boşanma davasının ilk duruşması, yaklaşık iki hafta önce görüldü ve mahkeme, duruşmayı erteledi. Bu süre içinde pek çok kişi ile adı anılan Yaşar İpek’in, şimdi de avukat Gülnur Tutumoğlu ile sevgili olduğu iddia ediliyor.

Mustafa Sandal’la yaşadığı aşkla adını duyuran Tutumoğlu ile Yaşar İpek’in bir buçuk aydır birlikte oldukları konuşuluyor. Instagram’da sürekli birbirlerinin fotoğraflarının altına yorum yapan ikili dün de Instastory’de aynı evden paylaşım yaptı.