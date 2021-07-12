ABD, Yasemin Uyar cinayeti ile sarsıldı. Ülkede gündem olan olayda talihsiz genç kadının cesedi ormanlık alanda bulundu. Olay sonrasından Yasemin Uyar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasemin Uyar neden öldü? sorularının yanıtları araştırılmaya başladı. Detayları sizler için derledik...

YASEMİN UYAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ölümü ile gündem olan talihsiz genç kadının hayatı merak ediliyor. Yasemin Uyar, ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşıyordu. Türk olan 24 yaşındaki Uyar'ın 2 yaşında Sebastian adında bir oğlu olduğu öğrenildi. Uyar, bir eczanede kasiyerlik yaparak geçimini sağlıyordu.

YASEMİN UYAR NEDEN ÖLDÜ?

Yasemin Uyar kadın şiddetinin kurbanlarından yalnızca biri. Ormanlık alanda cesedi bulunan Yasemin Uyar eski sevgilisi ve oğlunun babası 27 yaşındaki Brooklyn'li Tyler Rios tarafından kaçırıldıktan sonra vahşice katledildi.

Çiftin, Rios'un şiddete eğilimli tavırları yüzünden ayrıldığı öğrenildi. Ancak genç kadın ayrıldıktan sonra da şiddet görmeye devam etti. Rios'un, ayrılmalarına rağmen Yasemin Uyar'ı takip ettiği ve tacizde bulunduğu öğrenildi. Genç kadını ve 2 yaşındaki oğlunu kaçıran Rios acımasız cinayeti gerçekleştirdi. Genç kadının cansız bedeni ormanlık alana atıldı.

ACILI ANNE KONUŞTU

Yasemin Uyar'ın başına gelenler, Cuma öğleden sonra Sebastian'ın kreşe gitmemesi üzerine ortaya çıktı. Ayrıca Yasemin Uyar'ın da işe gitmediğinin öğrenilmesi üzerine harekete geçildi. 24 yaşındaki kadın ile 2 yaşındaki oğlu için arama emri çıkarılmıştı. Genç kadının ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Yasemin Uyar'ın cansız bedeninin ormanlık alanda bulunması sonrasında acılı anne Karen Uyar, Cumartesi gecesi kızının ölü bulunduğunu doğruladı. Yasemin Uyarı'ın annesi Karen genç kadının oğlu Sebastian'ın ise babasının yanında bulunduğunu söyledi. Karen Uyar, katilin daha önce birçok kez tutuklandığını ve birçok uzaklaştırma emri bulunduğunu aktardı. Karen Uyar, saat 20.15'te kötü haberi aldı.