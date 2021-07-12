Prof. Dr. Nurettin Yiyit kötü haberi verdi! Delta varyantı artmaya başladı, en çok o kişiler tehlike altındaKoronavirüste yeni felaket: Hem Alfa'ya yakalandı hem Beta'ya! Türünün ilk örneği!ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? ATA UNİ OBS sınav sonuç sorgulama ekranı!Didim isminin anlamı nedir, Didim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fenerbahçe aradığı sağ beki buldu | Sime VrsaljkoDGS soru ve cevapları açıklandı mı son dakika? 2021 DGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?Yürekleri burkan feryat! Engelli vatandaş evden kovuldu, hüngür hüngür ağladıSON DAKİKA! DGS soru ve cevapları yayımlandı! DGS 2021 soruları ve cevapları PDF tamamı!İnstagram canlı yayında dehşet anları! Ünlü rapçi yüzünden vurularak öldürüldüYÖKDİL ödemesi nasıl yapılır? 2021 YÖKDİL 2 geç başvuru ne zaman? Geç başvuru ücreti ne kadar?
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Yasemin Uyar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasemin Uyar neden öldü?

Yasemin Uyar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasemin Uyar neden öldü?

ABD'de ormanlık alanda cesedi bulanan Yasemin Uyar internette en çok aratılan konular arasında girdi. İnternet kullanıcıları Yasemin Uyar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasemin Uyar neden öldü? sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...

Yasemin Uyar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasemin Uyar neden öldü?

ABD, Yasemin Uyar cinayeti ile sarsıldı. Ülkede gündem olan olayda talihsiz genç kadının cesedi ormanlık alanda bulundu. Olay sonrasından  Yasemin Uyar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasemin Uyar neden öldü? sorularının yanıtları araştırılmaya başladı. Detayları sizler için derledik...

YASEMİN UYAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ölümü ile gündem olan talihsiz genç kadının hayatı merak ediliyor. Yasemin Uyar, ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşıyordu. Türk olan 24 yaşındaki Uyar'ın 2 yaşında Sebastian adında bir oğlu olduğu öğrenildi. Uyar, bir eczanede kasiyerlik yaparak geçimini sağlıyordu. 

Yasemin Uyar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasemin Uyar neden öldü?

YASEMİN UYAR NEDEN ÖLDÜ?

Yasemin Uyar kadın şiddetinin kurbanlarından yalnızca biri. Ormanlık alanda cesedi bulunan Yasemin Uyar eski sevgilisi ve oğlunun babası 27 yaşındaki Brooklyn'li Tyler Rios tarafından kaçırıldıktan sonra vahşice katledildi. 

Çiftin, Rios'un şiddete eğilimli tavırları yüzünden ayrıldığı öğrenildi. Ancak genç kadın ayrıldıktan sonra da şiddet görmeye devam etti. Rios'un, ayrılmalarına rağmen Yasemin Uyar'ı takip ettiği ve tacizde bulunduğu öğrenildi. Genç kadını ve 2 yaşındaki oğlunu kaçıran Rios acımasız cinayeti gerçekleştirdi. Genç kadının cansız bedeni ormanlık alana atıldı.

Yasemin Uyar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasemin Uyar neden öldü?

ACILI ANNE KONUŞTU

Yasemin Uyar'ın başına gelenler, Cuma öğleden sonra Sebastian'ın kreşe gitmemesi üzerine ortaya çıktı. Ayrıca Yasemin Uyar'ın da işe gitmediğinin öğrenilmesi üzerine harekete geçildi. 24 yaşındaki kadın ile 2 yaşındaki oğlu için arama emri çıkarılmıştı. Genç kadının ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Yasemin Uyar'ın cansız bedeninin ormanlık alanda bulunması sonrasında acılı anne Karen Uyar, Cumartesi gecesi kızının ölü bulunduğunu doğruladı. Yasemin Uyarı'ın annesi Karen genç kadının oğlu Sebastian'ın ise babasının yanında bulunduğunu söyledi. Karen Uyar, katilin daha önce birçok kez tutuklandığını ve birçok uzaklaştırma emri bulunduğunu aktardı. Karen Uyar, saat 20.15'te kötü haberi aldı. 

Yasemin Uyar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasemin Uyar neden öldü?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT