Yasin Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasin Dogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasin Dogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasin Dogan 29 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Danimarka,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasin Dogan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yasin Dogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yasin Dogan'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yasin Dogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasin Dogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yasin Dogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasin Dogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hvidovre IF U19

1 Ağu 2020 yılında Hvidovre

1 Mart 2021 yılında Brönshöj BK

1 Temmuz 2021 yılında Hvidovre IF II

1 Temmuz 2022 yılında Hvidovre

Yasin Dogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasin Dogan şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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