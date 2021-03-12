Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Mısır'la ilk diplomatik temas başladı!2021 ALES 1 sınavı ne zaman? ALES 2021/1 başvuru ne zaman?12 Mart Cuma Hutbesi 2021 neden yayımlanmadı?Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? Ramo 12 Mart cuma yayınlanmayacak mı?Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show'daTV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'deAcil serviste torbacılık yapan adam tutuklandı12 Mart Bim kataloğu | Bim bu hafta gelecekler | PS4 koluTRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT'deFOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Yaşlı adam ağaca çıktı asılı kaldı!

Yaşlı adam ağaca çıktı asılı kaldı!

Adıyaman'da yaşlı adam, budamak için çıktığı asma ağacında bayıldı. Adamın yardımına komşuları yetişti.

80 yaşındaki Mustafa Sarı, Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde evlerinin bahçesinde bulunan asma ağacına çıkarak budama yaptı. Dengesini kaybederek ağaç ile ikametin 2.kat balkon demiri arasına düşen yaşlı adam, burada baygınlık geçirdi.

KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU

Yaşlı adamın asılı kaldığı anlar cep telefonu  kameralarına yansırken Sarı, komşuları tarafından ağaçtan indirildi. Yüzüne su dökülerek ayıltılan yaşlı adam, uzun bir süre dinlendirildi.

Mustafa Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yaşlı adam ağaca çıktı asılı kaldı!Yaşlı adam ağaca çıktı asılı kaldı!Yaşlı adam ağaca çıktı asılı kaldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT