Yaşlı adam ağaca çıktı asılı kaldı!

80 yaşındaki Mustafa Sarı, Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde evlerinin bahçesinde bulunan asma ağacına çıkarak budama yaptı. Dengesini kaybederek ağaç ile ikametin 2.kat balkon demiri arasına düşen yaşlı adam, burada baygınlık geçirdi.

KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU

Yaşlı adamın asılı kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansırken Sarı, komşuları tarafından ağaçtan indirildi. Yüzüne su dökülerek ayıltılan yaşlı adam, uzun bir süre dinlendirildi.

Mustafa Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

