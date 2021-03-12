Yaşlı adam ağaca çıktı asılı kaldı!
Adıyaman'da yaşlı adam, budamak için çıktığı asma ağacında bayıldı. Adamın yardımına komşuları yetişti.
80 yaşındaki Mustafa Sarı, Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde evlerinin bahçesinde bulunan asma ağacına çıkarak budama yaptı. Dengesini kaybederek ağaç ile ikametin 2.kat balkon demiri arasına düşen yaşlı adam, burada baygınlık geçirdi.
KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU
Yaşlı adamın asılı kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansırken Sarı, komşuları tarafından ağaçtan indirildi. Yüzüne su dökülerek ayıltılan yaşlı adam, uzun bir süre dinlendirildi.
Mustafa Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.