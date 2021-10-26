Yaşlı adamdan 12 yaşındaki komşu çocuğuna mide bulandıran cinsel istismar! Savcılıktan öyle bir karar geldi ki...

Ankara'da Y.E. (12) adındaki küçük kızın, 60 yaşındaki komşuları F.K. tarafından cinsel istismara uğramasına ilişkin açılan davada, savcı, istismarın “sarkıntılık aşamasında” kaldığını belirtti. Yaşlı adam için 10 yıl hapis talep eden savcılığın bu kararına, küçük kızın avukatı itirazda bulundu. Önerilen talebe itiraz etti.

NE OLMUŞTU?

Olay, Ankara'da 2017- 2018 yıllarında gerçekleşti. O dönem 2. sınıfta olan Y.E'yi, annesi S.E tamir malzemesi alması için, karşı binada oturan komşularına gönderdi. Küçük kız komşuya gitti, kapıyı çaldı ancak, kapıyı komşunun kocası açtı. Eşinin alt katta olduğunu söyleyen yaşlı adam, küçük kızı bodrum katına indirdi. Orada, Y.E'nin vücudundaki farklı noktalara dokunarak küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Korkuyla evine giden küçük kız ailesine bir şey anlatamadı. Başka bir gün köpeğini dışarı çıkaran Y.E, yeniden 60 yaşında olan komşuları tarafından tacize uğradı. Olayın üstünden bir süre geçmesiyle birlikte, okuldaki arkadaşının anlattıklarını dinleyen Y.E, kendi başına da benzer şeylerin geldiğini ve bunu muhakkak ailesiyle paylaşması gerektiğini düşünerek, eve gider gitmez bir mektup hazırladı. Küçük kız, komşuları olan yaşlı adam ve karısının da geleceği doğum günü partisinden hemen önce ailesine tüm gerçeklerin yazılı olduğu mektubu verdi. Kızlarının yaşadığı vahim olayı öğrenen aile vakit kaybetmeden durumu polise bildirdi. Şikâyetinin ardından F.K. hakkında başlatılan soruşturma sonucu, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı. Savcılık, davada esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Mahkeme kararınca, yaşlı adam için "sarkıntılık aşamasında" kaldığı belirtilerek 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

AVUKAT TALEBE İTİRAZ ETTİ

İncelemeler sonucu, sanık F.K. ile ilgili, “sarkıntılık aşamasında kalan zincirleme biçimde çocuğun cinsel istismarı” suçundan cezalandırılması talep edildi. Hakkında beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanıkla ilgili verilen kararı değerlendiren, “Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği” olarak davayı üstlenen Y.E.'nin avukatı Volkan Berber, “Biz suçun sarkıntılık aşamasında kalmadığını düşünüyoruz. Çünkü Y.E., istismar eyleminin 5-6 dakika boyunca sürdüğünü ifade etti. Bu sebeple sanığın 10 yıldan az olmamak üzere ceza almasını gerektiği kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

"AĞLAMA KRİZİNE GİRDİM"

Davanın görülen son duruşmasında sanık F.K., hakkında söylenen iddiaları reddederek, “Asla böyle bir suçu kabul etmiyorum” demişti. İlk duruşmada dinlenen Y.E.'nin annesi S.E. ise, “Olayın ilk çıkışı kızımın doğum gününde oldu. Bazı komşularla birlikte sanık ve eşini de davet etmiştik. Misafirler gelmeden kızım bana, ‘anne sana bir mektup vereceğim' diyerek mektubu verdi. Sanığın kızıma istismarda bulunduğuna ilişkin yazılar yazıyordu, okuyunca şoka girdim, ağlama krizine girdim” ifadelerini kullanmıştı.