Yaşlı amcanın zabıtadan poğaça isteyişi yürekleri sızlattı!

Koronavirüsün kol gezdiği şu dönemde 'evde kal' çağrısına uyan 65 yaş üzerindeki vatandaşlar için bazı belediyeler market hizmeti başlattı. Sokağa çıkmayan bu yaşlı amcanın da zabıtadan poğaça istediği anlar izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.