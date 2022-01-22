Yaşlı çift kira yardımı isteyerek gündem olmuştu! Olayın aslı bambaşka çıktı! Ataşehir Kaymakamlığı çiftin ev sahibi olduğunu açıkladı!​​​​​​​

Sosyal medyada üstüne çok konuşulan video ile ilgili açıklama yapan Ataşehir Kaymakamlığı, çiftin ev sahibi olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaşlı bir çiftin Kira Yardımı istediği görülüyordu.

KAYMAKAMLIK ÇİFTİN EV SAHİBİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Ataşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada gündem olan "Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız" diyen videodaki kişilerle ilgili idari işlem yapıldığı belirtildi.

Görüntülerde yer alan çiftin, Ataşehir'de oturan 43 yaşındaki F.D. ile 49 yaşındaki H.K. olduğu belirtildi. Açıklamada, F.D'nin aylık 991 lira engelli aylığı ve 91 lira elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir yılda kendisine kaymakamlık tarafından 1700 lira nakdi yardım yapıldığı belirtildi.

DİLENCİLİKTEN HAKLARINDA BİR ÇOK İŞLEM YAPILDI

Engelli aylığı olarak 661 lira alan H.K. isimli kadına ise son bir yılda kaymakamlıkça 1611 lira nakdi yardım yapıldığı ve bu kişilerin toplamda 1652 lira engelli aylığı aldığı bildirildi. Açıklamada, F.D. ve H.K. hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" üzere birçok kez idari işlem yapıldığı belirtildi.

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"YOLDA KALDIK" NUMARASI İLE SÜRÜCÜLERDEN PARA İSTİYORLARDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Karaköy'de durdurdukları araçlardan 'Annem hasta, Yolda kaldık, Hastaneden çıktık' gibi bahanelerle para isteyen iki kadın tespit edildi. Bahanelerle sürücülerden para isteyen Çağla S. ve Serpil B., haklarında 392 TL cezai işlem uygulandı.