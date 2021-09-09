Yaşlı teyze korkunç kazaya kurban gitti

Osmaniye’de yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 77 yaşındaki Elmas Akdere, hayata tutunamadı. Vahim kaza, öğle vakti Kadirli İlçesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Plakası açıklanmayan Emin Z. komutasındaki araç, o esnada yolun karşısına geçen Elmas Akdere’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan Akdere, yere düşerek sürüklendi.

İhbarın ardından olay mahalline gelen sağlık ekipleri kazazedeyi hastaneye kaldırdı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akdere’nin cenazesi otopsi amacıyla morga nakledildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken araç sürüsü Emin Z. de gözaltına alındı.