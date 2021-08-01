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Yasmani Copello Tokyo 2020'de adını finale yazdırdı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam etmekte olan Olimpiyat oyunlarında milli atletimiz Yasmani Copello Escobar, 47.88'lik derecesiyle 400 metre erkekler yarı finalini üçüncü sırada tamamladı ve finallere adını yazdırdı.

Yasmani Copello Tokyo 2020'de adını finale yazdırdı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 400 metre engelli yarı final müsabakaları Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 47.88'lik derecesiyle 400 metre erkekler yarı finalini üçüncü sırada tamamlayıp, diğer serilerdeki atletlerden daha iyi derece yaprak finale hak kazandı.

Kendi serisinde 47.88'lik derece ile 3. olan milli atletimiz Yasmani Copello, diğer yarışlardan gelen sonuçlarla finale çıkacak.

Yasmani Copello 3 ağustos Salı günü finallerde madalya için koşacak.

YASMANİ COPELLO KİMDİR, NERELİDİR, NEREDE DOĞDU? KAÇ YAŞINDADIR?

Sorunun cevabına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Yasmani Copello Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

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