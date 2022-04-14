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  3. Yatırımın adresi yine Türkiye oldu! Renault, yeni modeli Mitsubishi Colt'u sanayi kenti Bursa’da üretecek

Yatırımın adresi yine Türkiye oldu! Renault, yeni modeli Mitsubishi Colt'u sanayi kenti Bursa’da üretecek

Türkiye’nin sanayi şehri Bursa, yine üretmeye devam ediyor. Renault, yeni modeli Mitsubishi Colt'u sanayi kenti Bursa’da üretme kararı aldı.

Yatırımın adresi yine Türkiye oldu! Renault, yeni modeli Mitsubishi Colt'u sanayi kenti Bursa’da üretecek 1110

Türkiye'nin sanayi şehri Bursa, üretmeye devam ediyor. 