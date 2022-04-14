Yatırımın adresi yine Türkiye oldu! Renault, yeni modeli Mitsubishi Colt'u sanayi kenti Bursa’da üretecek Türkiye’nin sanayi şehri Bursa, yine üretmeye devam ediyor. Renault, yeni modeli Mitsubishi Colt'u sanayi kenti Bursa’da üretme kararı aldı.

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