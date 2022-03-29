Ev hanımlarına, çalışan kadınlara, eşine yardımcı olan erkeklere, annesini yormak istemeyen evlatlara en çok yarayan ve teknoloji harikası ürünlerinden biri olan robot süpürgeler için muazzam fırsatlar ayağınıza geldi. Dolgun fiyatlarıyla cep yakan süpürgeler vatandaşı umutsuzluğa sürüklerken, haberimizde sizler için en uygun fiyatlı ve işlevi bakımından yüz güldüren o markalara yer verdik. İşte, en iyi ve uygun fiyatlı 5 robot süpürge...

EN İYİ VE UYGUN FİYATLI 5 ROBOT SÜPÜRGE

1- Xiaomi Mi Vacuum Mp 2in1 Essential Robot Süpürge

İlk olarak, fiyatlarıyla yanından bile geçmeye cesaret edilemeyen Xiaomi markasının robot süpürgesiyle başlıyoruz. Xiaomi Mi Vacuum Mp 2in1 Essential Robot Süpürge, benzersiz özellikleri ve uygun fiyatlı oluşuyla vatandaşın gönlünü fetheden bir ürün oldu. Satın alan tüketici yorumlarda üründen çok memnun olduklarını belirttiler.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE YORUMLAR

Yol planlama jiroskopu, 2500mAh batarya, Temizleme modu Süpürme ve Paspas, Emiş gücü 2200Pa, Otomatik şarj ve temizlemeye devam et, Elektrikli su deposu, 3 kademeli su ayarı, Uygulama işlevleri • Açma / kapatma, şarj etme, • Temizleme ilerlemesini izleme • Temizlik modunun ayarlanması: maksimum, orta, standart, sessiz, Aksesuarlar • Ana fırça • yan fırça • 420ml toz torbası • 200ml su haznesi, Tırmanma kabiliyeti 17mm Google asistanı & Alexa

Bu üründen en fazla 1 adet sipariş verilebilir. 1 adetin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar.

Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.

İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir.

Bir ürün birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Ürün liste ve detay sayfalarında tüketici memnuniyeti göz önüne alınarak fiyat avantajı, teslimat hızı, iade oranları ve genel hizmet kalitesine göre belirlenmiş puanı en yüksek satıcı görünür satıcı olur. Diğer satıcılar, ürün detay sayfasında alternatif olarak listelenirler.

2- King Krs 360 Sebastian Robot Süpürge

Değerlendirmelerden yola çıktığımız ve vatandaşın "Elim kolum oldu" yorumlarından derlediğimiz uygun fiyatlı robot süpürgelerde 2. sırayı King markasının 360 Sebastian model robot süpürgesi alıyor. Özellikleri saymakla bitmeyen süpürge, fiyat ve performans bakımından tüketicinin memnun kaldığı bir ürün haline geldi.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE YORUMLAR

2200 pA güçlü emiş gücü 180 ml su tankı kapasitesi Şarj süresi 5-6 saat Çalışma süresi 120-140 dk. Güçlü lityum batarya 150m² ‘ye kadar erişebilir temizleme 58 dB ultra sessiz çalışma 5.7 cm ultra ince tasarım Gelişmiş haritalama teknolojisi Islak-kuru temizleme Çarpışma ve düşme önleyici sensörler Güçlü tekerlekler yükseklik sensörü Otomatik şarj Türkçe uygulama ve türkçe sesli uyarı KİNGHOME App ile turbo emiş gücü modu Temizlik modları: Kenar, nokta,program Kumanda ile kontrol

Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adetin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar.

Kampanya fiyatından satılmak üzere 100 adetten fazla stok sunulmuştur.

İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir.

Bir ürün birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Ürün liste ve detay sayfalarında tüketici memnuniyeti göz önüne alınarak fiyat avantajı, teslimat hızı, iade oranları ve genel hizmet kalitesine göre belirlenmiş puanı en yüksek satıcı görünür satıcı olur. Diğer satıcılar, ürün detay sayfasında alternatif olarak listelenirler.

3- Nave S8-01 Robot Vacuum Cleaner Mop Robot Süpürge

Nave markasının en çok sevilen robot süpürge, tüketicinin memnun kaldığı ürünler arasında yer aldı. Satın alan müşterinin "Yattığım yerden evim pırıl pırıl" yorumunu yaptığı bu ürün, fiyat performans açısından ideal olarak sayıldı. Yorumlarda görülen memnuniyetse, şüphesiz alınması gereken bir ürün olduğunu gözler önüne serdi.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE YORUMLAR

Garanti Süresi:2 Yıl

Ses Seviyesi:51 Dba - 60 Dba

Güç (Watt):0 - 250 Watt

Garanti Tipi:Resmi Distribütör Garantili

Özellik:Robot

4- Soultech Robot Süpürge Vacuum Mop Rb001 Robot Süpürge

Soultech markasına ait olan Robot süpürge, yine tüketicinin en memnun kaldığı uygun fiyatlı ürünler arasında yer alıyor. Cep yakmayan, satın alındığında ise pişmanlığa sürüklemeyen, fiyat ve performans açısından yeterli beklentiyi karşılayan ürüne rağbet oldukça fazla görülüyor.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE YORUMLAR

Garanti Süresi:2 Yıl

Ses Seviyesi:51 Dba - 60 Dba

Güç (Watt):0 - 250 Watt

Özellik: Robot

Haritalandırma: Lazer (LIDAR + SLAM)

Yer Silme Özelliği: Var

5- Tesvor X500pro Robot Süpürge

Robot süpürgelere olan rağbet arttıkça, rekabette beraberinde geldi. Fiyatlarında 10 bin TL'ye varıncaya kadar rakamları sıralanan ürünlerin yanı sıra, cep dostu markaların robot süpürgeleri vatandaşa derin bir nefes aldırdı. Tesvor markasına ait olan bu ürüne gelen yorumlar, sizleri de memnun edecek.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE YORUMLAR