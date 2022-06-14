Yavaşlığıyla çileden çıkaran Internet Explorer, emekliye ayrılıyor! Yolun sonu geldi! 27 yıllık hizmet sona eriyor!

Windows kullanıcılarını internetle buluşturan Internet Explorer için beklenen gün geldi çattı. En son 2013 yılında Internet Explorer 11 ile karşımıza çıkan tarayıcı, bugüne dek gerek yavaşlığı gerekse hatalarıyla akıllarda yer edindi. 27 yaşındaki internet tarayıcısı 15 Haziran‘da, (yarın) bizlere sonsuza dek veda edecek.

Microsoft, iptal kararını ilk olarak 2020’de duyurdu. Hatta geçtiğimiz yıl Internet Explorer 11‘in Google desteği de sonlandırıldı. Ayrıca şirket, belirli aralıklarla yaptığı açıklamalarla kullanıcıların artık tarayıcıyı bırakması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Microsoft, iptal kararı alsa da Edge’deki “Internet Explorer modu” sayesinde eski tarayıcının önemli özelliklerini kullanıcılara sunmaya devam edecek. Ancak yarından itibaren kendi başına bir tarayıcı olmayacak.

Microsoft‘un şu anki internet tarayıcısı Edge, günden güne yaygınlaşıyor. Zira StatCounter‘un raporuna göre pazarın yüzde 10,07’sine hakim durumda. Bu da kendisini yüzde 67’lik Google Chrome’un ardından en popüler ikinci internet tarayıcısı yapıyor. Üçüncü sırada da yüzde 9,61 kullanım oranına sahip Apple Safari karşımıza çıkıyor.