TV8 canlı yayın Survivor All Star 134. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Senden Daha Güzel 2. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 16. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş sezon finali izle YoutubeGizli Saklı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Gizli Saklı konusu ne? Oyuncuları kimler?Yavaşlığıyla çileden çıkaran Internet Explorer, emekliye ayrılıyor! Yolun sonu geldi! 27 yıllık hizmet sona eriyor!Son dakika | Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Türkiye meşru haklarından taviz vermeyecek!Türkiye güzeli Şevval Şahin yürek hoplattı! Şortunu bir anda aşağı indirince takipçileri gözlerine inanamadı! "Kalp var bizde"Kebapçıların ve kebap severlerin gözü yaşlı! "Dünyanın en iyi 50 mutfağı" listelendi, Türk mutfağının sıralaması şaşkına çevirdiAtık gıdalar hem tasarruf sağlayacak hem de sokak hayvanlarını doyuracak!Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü basketbol sezonunu 10'uncu olarak kapattı
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Yavaşlığıyla çileden çıkaran Internet Explorer, emekliye ayrılıyor! Yolun sonu geldi! 27 yıllık hizmet sona eriyor!

Yavaşlığıyla çileden çıkaran Internet Explorer, emekliye ayrılıyor! Yolun sonu geldi! 27 yıllık hizmet sona eriyor!

Internet Explorer için beklenen gün geldi çattı. İnternet tarayıcısı, 2020’de duyurulan iptal kararı sonrası 15 Haziran‘da, (yarın) veda edecek.

Yavaşlığıyla çileden çıkaran Internet Explorer, emekliye ayrılıyor! Yolun sonu geldi! 27 yıllık hizmet sona eriyor!

Windows kullanıcılarını internetle buluşturan Internet Explorer için beklenen gün geldi çattı. En son 2013 yılında Internet Explorer 11 ile karşımıza çıkan tarayıcı, bugüne dek gerek yavaşlığı gerekse hatalarıyla akıllarda yer edindi. 27 yaşındaki internet tarayıcısı 15 Haziran‘da, (yarın) bizlere sonsuza dek veda edecek.

Yavaşlığıyla çileden çıkaran Internet Explorer, emekliye ayrılıyor! Yolun sonu geldi! 27 yıllık hizmet sona eriyor!

Microsoft, iptal kararını ilk olarak 2020’de duyurdu. Hatta geçtiğimiz yıl Internet Explorer 11‘in Google desteği de sonlandırıldı. Ayrıca şirket, belirli aralıklarla yaptığı açıklamalarla kullanıcıların artık tarayıcıyı bırakması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Microsoft, iptal kararı alsa da Edge’deki “Internet Explorer modu” sayesinde eski tarayıcının önemli özelliklerini kullanıcılara sunmaya devam edecek. Ancak yarından itibaren kendi başına bir tarayıcı olmayacak.

Yavaşlığıyla çileden çıkaran Internet Explorer, emekliye ayrılıyor! Yolun sonu geldi! 27 yıllık hizmet sona eriyor!

Microsoft‘un şu anki internet tarayıcısı Edge, günden güne yaygınlaşıyor. Zira StatCounter‘un raporuna göre pazarın yüzde 10,07’sine hakim durumda. Bu da kendisini yüzde 67’lik Google Chrome’un ardından en popüler ikinci internet tarayıcısı yapıyor. Üçüncü sırada da yüzde 9,61 kullanım oranına sahip Apple Safari karşımıza çıkıyor.

Yavaşlığıyla çileden çıkaran Internet Explorer, emekliye ayrılıyor! Yolun sonu geldi! 27 yıllık hizmet sona eriyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT