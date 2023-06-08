"Yeni nesil tertemiz bir siyasal dil alanı var. Bunun için gerekirse parti kuracağız." açıklamasıyla gündeme gelen Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa etmişti. Peki Yavuz Ağıralioğlu kim, nereli? Yavuz Ağıralioğlu'nun şirketi var mı? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Yavuz Ağıralioğlu kim, nereli?

Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Hatice'dir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

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Yavuz Ağıralioğlu'nun şirketi var mı?

Yavuz Ağıralioğlu, siyasî faaliyetlerinin yanı sıra Peyzaj / ANAGA İNŞAAT LTD'nin sahibidir. Sorgun’da bulunan kaplıca tesisleri ile ve Ankara merkezli peyzaj, inşaat firmasıyla da ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yavuz Ağıralioğlu'nun siyasi hayatı

Yavuz Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK üyesi ve genel başkan yardımcısı olarak 1995-1997 yıllarında Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderliği döneminde görev yapmıştır. Ayrıca Nizâm-ı Âlem Ocakları'nın da genel başkanlığını üstlenmiştir. Trabzon'dan milletvekili adayı olarak 2002 seçimlerine katılmış ve ardından 2003 yılındaki BBP kurultayında MKYK üyesi seçilerek Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2011 yılında BBP'nin genel başkan adayı olmuş, ancak seçimi kazanamamıştır. 2018 yılında İYİ Parti'ye katılmış ve aynı yıl milletvekili seçilmiştir. İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini Temmuz 2018-Temmuz 2019 tarihleri arasında sürdürmüştür. Ayrıca 2019-2020 yıllarında İYİ Parti Sözcüsü olarak görev yapmış ve 2020-2022 yılları arasında Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak atanmıştır. Yavuz Ağıralioğlu, 2011 yılından bu yana Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etmiştir.