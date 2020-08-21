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  3. Yayıncı kuruluş duyurdu: Fenerbahçe, Enner Valencia ile anlaştı!

Yayıncı kuruluş duyurdu: Fenerbahçe, Enner Valencia ile anlaştı!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, hücum oyuncusu arayışlarına devam ediyor. Meksika Ligi'nin yayıncı kuruluşu Fenerbahçe'nin Enner Valencia ile anlaştığını duyurdu.

Yayıncı kuruluş duyurdu: Fenerbahçe, Enner Valencia ile anlaştı!

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, şu ana kadar birçok ismi art arda açıkladı. Son olarak Sinan Gümüş'ü kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, stoper transferi ve bir forvet transferi daha gündemde. Vedat Muriqi'in takımdan ayrılması beklenirken yerini doldurabilecek bir isim arayan sarı-lacivertliler, Kolombiyalı golcü Enner Valencia ile anlaştı.

Yayıncı kuruluş duyurdu: Fenerbahçe, Enner Valencia ile anlaştı!

Meksika Ligi'nin yayıncı kuruluşu, Fenerbahçe'nin Enner Valenci ile anlaştığını iddia etti. Yayıncı kuruluşta yer alan habere göre, Fenerbahçe, serbest statüdeki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. 

Kariyerinde West Ham United ve Everton gibi takımlarda mücadele eden Enner Valencia, 2017’den beri Tigres’te forma giyiyor. 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 29 maçta 2 gol atıp 5 asist kaydetti.

Yayıncı kuruluş duyurdu: Fenerbahçe, Enner Valencia ile anlaştı!

ENNER VALENCİA KİMDİR?

4 Kasım 1989 doğumlu Ekvadorlu oyuncu, 30 yaşında. Kariyerinde oldukça büyük tecrübelere sahip olan Valencia, uzun yıllar Premier Lig'de görev yaptı. Santrfor bölgesinde görev yapan Enner Valencia, 1.77 boyunda ve sağ ayaklı. 

Futbol kariyerine, ülkesi Ekvador'un takımlarından Caribe Junior'un altyapısında başlayan tecrübeli golcü, uzun yıllar Ekvador liginde forma giydikten sonra, 2014 yılında West Ham United'a transfer oldu. Kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıkan Valencia, bir sezonda Everton'da kiralık olarak forma giydi. 2017 yılında Tigres'e transfer olan golcü, 3 sezon Tigres'te forma giydi. Kariyeri boyunca 350 maçta görev alan Valencia, toplamda 89 gol atma başarısını gösterdi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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