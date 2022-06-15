Yaz aylarının vazgeçilmezi, lezzetiyle yedikçe yediriyor! Mısır göz sağlığını koruyor, kilo korumaya etki ediyor Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte pazarlarda ve marketlerde yerini alan, hem haşlama hem de közlenme olarak tüketilen mısırın, kalp ve göz sağlığını korumada, anemiyi tedavi etmede, bağırsakları iyileştirmede etkisi oldukça fazla. İşte her yaştan insanın severek tükettiği mısırın sağlık için olan etkileri...

1 10 Mısır içeriğindeki yüksek antitoksidanlar sayesinde serbest radikaller üzerinde etki ederek temizleme sağlar, görme yeteneğini geliştirir ve gö zün hassas organellerini hasardan koruyarak, yaşa bağlı oluşan dejenerasyonları tedavi etmede yardımcı olur.