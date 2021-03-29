Yaz geliyor mu? Meteoroloji duyurdu: Yurt geneli yağışlı ama sıcaklıklar yükselecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından hazırlanan güncel rapora göre, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ZİRAİ METEOROLOJİK UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra Konya'nın kuzeybatı ilçeleri ile Kırıkkale'nin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Çorum'un yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu