Yaz güneşinde parıl parıl parlayan, bakımlı saçlara sahip olmak çok kolay! Evde hazırlayacağınız az malzemeli ve basit saç maskeleriyle, tüm saç problemlerinizden kurtulun!

Kuruluk, kepek, dökülme, elektriklenme veya solma olsun pek çok kişi saç sorunları yaşıyor. Mevsim değişikliği, ısılı saç aletleri ve pek çok neden bu problemlerin sadece birkaçı. Neyse ki, mağazaya gidip ya da online alışveriş sitelerine girip yüzlerce liralık bakım ürünleri almaya gerek olmadan, evdeki malzemelerle tüm bu problemlere çözüm olacak bakım ürünleri yapmak çok kolay. İşte evde yapabileceğiniz kolay tarifler: