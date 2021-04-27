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  3. Yaz sezonu öncesi haşere ilaçlama çalışmaları sürüyor

Yaz sezonu öncesi haşere ilaçlama çalışmaları sürüyor

Samsunluların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi, larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz sezonu öncesi haşere ilaçlama çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından havaların ısınmaya başlaması ile birlikte karasinek, sivrisinek ve çeşitli haşerelerin üreme alanlarındaki ilaçlama çalışmalarına hız verildi. Sivrisinek ve karasineğin üreme odakları olan durgun sular, su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, üstü açık ve kapalı kanallarda belediye ekipleri, düzenli olarak ilaçlama yapıyor. Yıl boyunca Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerindeki 34 kanalda termal sisleme çalışması, 51 kanal ve 24 derede ise larva çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını rutin olarak gerçekleştiriyor.

Sivrisinek üreme alanı olan dere ve kanallarda yıl boyunca biyolojik ilaçlarla larva çalışması yapan ekipler vektör dışındaki canlıların zarar görmemesini de sağlamış oluyor. Şehrin birçok noktasında kışın karasinek, sivrisinek ve hamam böceklerinin potansiyel üreme alanı olarak belirlenen sulak alanlar, süs havuzları, fosseptikler, içinde su bulunan bodrumlar, kanalizasyon ve yağmursuyu kanalları, dereler ve çöp konteynerleri düzenli olarak ilaçlayan ekipler, baharın gelmesiyle birlikte de aynı şekilde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Yaz sezonu öncesi haşere ilaçlama çalışmaları sürüyor

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