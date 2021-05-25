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  3. Yaz sezonuna hazırlanan Seksenler dizinde büyük sürpriz: İlker Ayrık senaryoya dahil oluyor!

Yaz sezonuna hazırlanan Seksenler dizinde büyük sürpriz: İlker Ayrık senaryoya dahil oluyor!

TRT1 ekranlarında yaz sezonuyla izleyici karşısına geçecek olan sevilen dizi Seksenler'e İlker Ayrık'ın geri döneceği haberi büyük ses getirdi.

Yaz sezonuna hazırlanan Seksenler dizinde büyük sürpriz: İlker Ayrık senaryoya dahil oluyor!

Seksenler dizisinde Çağatay karakterini can veren başarılı oyuncu İlker Ayrık, diziye tekrar katılıyor. Dizinin ilk sezonlarında hikaye gereği Belçika'ya giden Çağatay, bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor

Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay Amelie ile beraber annesi Rukiye’nin karşısına çıkıyor.

"BURASI AİLEM GİBİ"

İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönmesiyle ilgili "Burası zaten benim ailem gibiydi. Eve geri dönmüş gibi hissediyorum” açıklamasını yaptı.

ZEYNEP DEMİREL, AMELİE OLDU

2009 Miss Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel, 'Seksenler' dizinde Çağatay’ın Belçikalı eşi 'Amelie' karakterini canlandıracak. 

Yaz sezonuna hazırlanan Seksenler dizinde büyük sürpriz: İlker Ayrık senaryoya dahil oluyor!

Demirel, "Usta oyuncularla kamera karşısına geçtiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Kendimi çok şanslı hissediyorum" diyerek Seksenler dizisine katılmasıyla ilgili konuştu.

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