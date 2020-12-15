Yazar Muzaffer Oruçoğlu, sosyal medya üzerinden Amerikalı sosyalist Tarana Burke tarafından 2006 yılının başlarında başlatılan ve kadınların uğradıkları tacizleri ifşa etmelerine dayanan 'me too' hareketini yorumladı. Bu esnada Oruçoğlu'nun kullandığı ifadeler eleştirilerin odağı haline gelirken vatandaşlar da Yazar Muzaffer Oruçoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Muzaffer Oruçoğlu ne dedi? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

YAZAR MUZAFFER ORUÇOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

73 yaşındaki Muzaffer Oruçoğlu, 18 Mart 1947'de Kars'ın Büyük Zavot (Boğatepe) köyünde doğdu. Köyünde ilkokul olmadığı için ilkokulun ilk üç yılını komşu köyün (Küçük Zavot) okulunda, bir yılını kendi köyünde, son yılını da Kars'ta okudu. Kars Orta Okulu'nu bitirdikten sonra, Öğretmen okulu sınavlarını kazanarak Rize Öğretmen Okulu'na, iki yıl sonra da İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na gitti. Bu yatılı okulun hazırlık lisesini bitirerek Fen Fakültesi matematik astronomi bölümüne girdi.

1969, 1970 ve 1973'te İstanbul'da ömür boyu hapse mahkûm edildi. Günlerini şiir ve roman yazarak geçirdi. Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist adlı örgütün kurucusu olmaktan ve değişik zamanlardaki silahlı eylemlerinden dolayı 13 yıl 4 ay hapiste kaldıktan sonra askere gönderildi. Askerden 40 gün sonra, Mayıs 1986’da Yunanistan'a kaçtı. Fransa'da iltica etti. Yeniden roman yazmaya ve resim yapmaya başladı. Çeşitli dergilerde ve çeşitli konularda makaleleri yayınlandı.

1988'de evlenerek Avustralya’ya yerleşti. Bu kıtada ilkin iki yıllık resim ve heykel kolejini (Northern Melbourne Institute of TAFE, Greensborough) bitirdi. Daha sonra Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı kamu sanatı bölümünde üç yıl resim ve heykel eğitimi yaptı.

Şimdiye kadar toplam altı ülkede 40'tan fazla kişisel resim sergisi açtı. 13'ü roman, 7'si şiir, 2'si masal olmak üzere 28 kitabı yayımlandı. Halen roman yazmakla meşgul olmakta, Devrimci Demokrasi gazeteside köşe yazarlığı yapmakta ve Avustralya'da yaşamaktadır.

Tohum en bilinen ve en gözde romanıdır. Romandaki "Azeroğlu" karakteriyle kendini anlatmıştır.

YAZAR MUZAFFER ORUÇOĞLU ESERLERİ

ROMAN

Tohum (1992)

Newroz (1993)

Gül, Demir ve Çığlık (1995)

Kangurular (1995)

Brunswick Delileri (1996)

Dersim (1997)

Uçurum Geyikleri (2000)

Mengene (2001)

Çıplak ve Özgür (2002)

Filozof (2005)

Grizu 1 (2005)

Grizu 2 (2006)

Grizu 3 (2007)

Grizu 4 (2011)

ŞİİR

Baba İshak Destanı (1993)

Kahramanlık Kılamları (1993)

Faralis Prelüdleri (1995)

Eşrefoglu Al Haberi (1998)

Huruç (2002)

Demirin ve Ateşin Dilinden (2004)

Aşk ve Işık İçinde (2007)

Işık Prelüdleri (2011) (Kendi sesinden şiirleri seslendirilmiştir)

DENEME

Karyatidler (1992)

Sanat ve Edebiyat Yazıları (1998)

Denemeler (1999)

MASAL

Sevdalı Kız (2005)

Mavi Munzur Masalları (2008)

İNCELEME

Rus Sosyal Emperyalistlerinin Afganistan İşgali

MEKTUP

Büyücüye Mektuplar (2006)

YAZAR MUZAFFER ORUÇOĞLU RESİM SERGİLERİ

ALMANYA

27 Mayıs 2000 - 17 Haziran 2000 - Müzik ve Kültür Merkezi; Mainz

11 Mayıs 2000 - 10 Haziran 2000 - Horn Kütüphanesi; Hamburg

10 Mart 1998 - 6 Nisan 1998 - "Kahve"; Kadınlar projesi Steillhoop; Hamburg

Kasım 1997 - Winderhude Kütüphanesi

Kasım 1997 - Halk Kütüphanesi; Norderstedt

6 Mayıs 1997 - 13 Mayıs 1997 - Brakula

21 Mayıs 1996 - 20 Haziran 1996 - Halkevi Wilhemsburg; Hamburg

16 Eylül 1995 - 24 Eylül 1995 - Toplumsal Gözaltı Sergisi; Bordesholm

8 Ağustos 1995 - 29 Ağustos 1995 - Elmshorn, Schleswig; Holstein

1995 - "Uz"; Basın Festivali, Dortmund(Toplumsal Gözaltı Sergisi )

9 Mart 1995 - 7 Nisan 1995 - Goldbekhaus, Winderhude Kütüphanesi; Hamburg

14 Kasım 1994 - 22 Kasım 1994 - Kaiserslautern Üniversitesi

1 Kasım 1994 - 18 Kasım 1994 - Türkiye Halkevi, Hamburg

7 Haziran 1994 - 25 Haziran 1994 - "Yıldız", Warburg Müzesi

7 Mayıs 1994 - 12 Mayıs 1994 - "Glinde'de Avrupa'dan Sanat", Schleswig; Holstein

4 Mart 1994 - 4 Nisan 1994 - Gameinshaft Galerisi, Schleswig; Holstein

1 Mart 1994 - 1 Nisan 1994 - Cafe Advena Galesiri; Berlin

10 Ocak 1994 - 18 Şubat 1994 - Auslanderbeauftragte; Hamburg

10 Aralık 1993 - 21 Ocak 1994 - Barmbek Genel Hastanesi; Hamburg

12 Eylül 1993 - 8 Ekim 1993 - Lola e V. ; Hamburg, Bergedorf

7 Mayıs 1993 - 9 Mayıs 1993 - "Glinde'de Avrupa'dan Sanat", Schleswig; Holstein

23 Ocak 1993 - 19 Şubat 1993, Mümmelmannsber Kütüphanesi; Hamburg

24 Nisan 1992 - 14 Mayıs 1992 - Morgenland Galerisi, Hamburg

4 Ocak 1991 - 20 Ocak 1991 - Untertürhelm Halk Kütüphanesi; Stutgart

20 Mart 1991 - 22 Nisan 1991 - Uluslararasi Gençlik Toplantısı, Ober Ramstadt

8 Mart 1991 - 22 Mart 1991 - Lise Galerisi, Leverkusen

6 Ekim 1990 - 26 Ekim 1990 - Hattinger Haus, " Bargeck"

1 Nisan 1990 - 28 Nisan 1990 - Türk İşçileri Birliği; Stutgart

22 Mart 1990 - 12 Nisan 1990 - Schönen Belediye Galerisi, Ober Ramstadt

25 Mart 1990 - 7 Nisan 1990 - Tarihi Kent Toplantı Salonu, Darmstadt



AVUSTRALYA

9 Ekim 2001 - "Hayat"; 1. Victoria Parlamento Binası

Ekim 1995 - "İlkbahar"; Meadow Heights Learning Sanat Galerisi

Ekim 1995 - "Kadınlar ve Anadolu"; Broadmeadows Ilkbahar Festivali

Ağustos 1989 - "Kadınlar ve Anadolu 2"; Footscary Komitesi Sanat Merkezi

Eylül 1989 - Doncaster Sanat Galerisi

Ekim 1989 - Türk Komitesi Bilgi Kaynak Merkezi

FRANSA

Mart 1990 - "Kadınlar ve Anadolu"; Uluslararası ; Kadın Merkezi; Mulhouse

Avusturya

Eylül-Ekim 1990: "Kadınlar ve Anadolu", Perlinger Galerisi, İnnsbruck

Şubat 1991: Şehir Galerisi, Linz

HOLLANDA

Kasım 1990: "Kadınlar ve Anadolu", Şehir Galerisi, Lahey

TÜRKİYE

1 - 7 Haziran 2002: "Bütün Dünya Evim", Feriye Sergi Salonu, Ortaköy, İstanbul

18 Aralık 2010 - 5 Ocak 2011: "Antagonizma", Mephisto Kitabevi, Beyoğlu, İstanbul

29 Eylül - 26 Ekim 2012: "Antagonizma II", Çağdaş Sanatlar Merkezi, Çankaya, Ankara

16 - 29 Kasım 2012: "Antagonizma", Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi, Bursa

18 - 31 Aralık 2012: "Antagonizma", Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, Şişli, İstanbul

YAZAR MUZAFFER ORUÇOĞLU NE DEDİ?

Youtube üzerinden yayın yapan Komün TV’ye konuşan Yazar Oruçoğlu, “Oruçoğlu kadın düşmanıdır, diyen kadını sevgiyle kucaklarım, fırsat bulursam dudağından ya da başka yerinden de öperim” sözlerini kullandı.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu sözlerin arından “Öpmeme kızmayın. Mücadele için ayağa kalkan, dik duran, ışığa ve kitaba aşık her kadını öperim. Yanaktan, alından, dudaktan, benim için hiç fark etmiyor. Zaaf ve hataları ne olursa olsun, isterse bana kadın düşmanı desin. Öperim. Hayatım onları öpmeyle geçti” dedi.