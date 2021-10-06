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  3. Yazdığı mektubu paylaştı! Alaattin Çakıcı'dan çarpıcı ifadeler: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum

Yazdığı mektubu paylaştı! Alaattin Çakıcı'dan çarpıcı ifadeler: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum

Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bodrum, Milas ve Marmaris'te bu yaz ne oldu?" başlıklı mektubun görseline yer verdi. Çakıcı'nın paylaşımı gündem oldu.

Yazdığı mektubu paylaştı! Alaattin Çakıcı'dan çarpıcı ifadeler: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum

Sosyal medya hesabında yazdığı mektubu paylaşan Alaattin Çakıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Mektupta dikkat çeken ifadeler kullanan ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çakıcı, hükümete çağrıda bulundu.

Mektubunda "Bodrum, Milas ve Marmaris'te bu yaz ne oldu?" başlıklı mektubunda, "İkide bir sayın muhalefet lideri, ortakları ve kurmayları meclis kürsüsünde sakız gibi ağzına doladığı tank ve palet fabrikası, yetim hakkı, aş-iş konularını batı ve okyanus ötesi üst aklın yönlendirmesiyle doğru olmayan söylemleri sürekli olarak gündeme getirmektedir. Devletin ve milletin bekasını bir seferlik olsa bile şaşkınlıkla diline sürçü lisan etmedi. Milas Belediyesi ile ilgili neden bir araştırma yapmıyor. Hani o namus abidesi, yetim hakkı savunucusu tavrıyla Milas ve çevresinde olanlarla ilgili genel merkez, il ve ilçe teşkilatları bir çalışma yapmıyor. Vatandaşın görevi ülke yönetimindeki çatlaklıkları dile getirmektir. Sayın devlet büyüklerimizden bir vatandaş olarak isteğim; bu il ve ilçelerle ilgili CHP'nin dile getirmediği, devletimizin sorumlu olduğu yetim hakkını korumalarını kendilerinden talep ediyorum." ifadelerine yer verdiği görülen Çakıcı, mektubunun sonuna bir not da düştü.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA SALDIRACAĞINIZA..."

Çakıcı, mektubunu şu ifadelerle sonlandırdı:

"Sayın muhalefet lideri, Cumhur İttifakı'na saldıracağınıza yüzde 80 milli savunma sanayisi, tüneller, otobanlar ülkesi olduğunu, sağlık sektöründen başarılı olduklarını, terörle mücadelede dünyaya kafa tuttuğunu neden dile getiremiyorsun?" 

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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