Yazen Nassar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yazen Nassar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yazen Nassar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yazen Nassar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yazen Nassar 6 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da יזן נסאר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yazen Nassar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Yazen Nassar'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yazen Nassar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yazen Nassar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yazen Nassar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yazen Nassar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Tzeirei Turan

4 Eylül 2017 yılında Hapoel Kaukab

10 Eylül 2020 yılında Bnei Sakhnin

Yazen Nassar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yazen Nassar şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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