Yazık sizin belediyeciliğinize! Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda skandal görüntü

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası, Kasım ayında 200 gramlık normal ekmeğin Başkent’teki satış fiyatını 1,75 TL’den 2,25 TL’ye yükseltme kararı almıştı. Pahalılık dolayısıyla Ankaralılar bu duruma tepki göstermişti. Bugün sosyal medyada paylaşılan ve Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda çekildiği iddia edilen fotoğraflar mide bulandırdı.

Fabrikada üretilen ekmeklerin yerlere atılarak Ankara'da yaşayan vatandaşların sağlıklarının tehlikeye atıldığı görüldü.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek tepki gösterdi.

"MANSUR BEY ANKARALIYA NE YEDİRİYOR, İYİ BAKIN"

İşte o paylaşımlardan bazıları:

- "Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası!..

Nimet işte böyle odun atarcasına yerlerde!..

Allah sizi islah etsin Ya!"

- "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikasında ekmeklerin yerlere atılarak Ankaralıların sağlığının tehlikeye atıldığı görüldü.,

Vicdan yok,

Nimete şükür yok,

İnsan sağlığına önem yok"

- "Belediyeye şehirleri arası torbacıları alıp bir de şeflik verirsen olacağı bu!

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Halk ekmek fabrikası

Mansur Yavaş halkın ekmeği ile oynama!"

- "Ankara'daki halk ekmek fabrikası Sonuç #chp demek israf ve ziyan demek #SebepAKPsonuçHarabe"